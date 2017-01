PSG : L’agent de Verratti se moque-t-il du Paris SG ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Marco Verratti ne parvient décidément pas à faire taire son agent. A chacune de ses sorties, Donati di Campli laisse entendre qu’un départ de l’Italien du PSG est une chose possible. Et à chaque fois, le milieu de terrain est obligé d’expliquer quelques jours plus tard qu’il se sent bien à Paris et n’a pas l’intention de partir prochainement. Encore une fois, au micro de Premium Calcio, Di Campli n’a pas pu se retenir, envoyant un message à la Juventus et à l’Inter Milan, deux des clubs de Serie A les plus fortunés, et souvent cités pour récupérer l’ancien joueur de Pescara.

« Marco veut gagner avant tout. Et pour le moment, sa carrière est simplement marquée par des titres en France. On aimerait gagner avec le PSG, mais si cela ne peut pas se passer alors nous verrons. L’Inter est un grand club avec un grand propriétaire, et c’est la même chose pour la Juventus. Toutefois, pour aller chercher un joueur du PSG, c’est très cher. Mais il pourrait très bien convenir à des clubs comme la Juventus et l’Inter Milan », a confié l’agent de Marco Verratti, persuadé que ces appels du pied peuvent se concrétiser si jamais le PSG connaissait une saison décevante, notamment sur le plan du parcours en Ligue des Champions.