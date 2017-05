PSG : L'agent de Verratti exige le salaire n°1 au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Donato Di Campli a l'art de tenir des propos contradictoires à un rythme plus que soutenu. Alors que l'agent de Marco Verratti avait lancé un appel au calme ces derniers temps, il a remis le feu concernant l'avenir du milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain. Interrogé par Sky Sports Italia, alors que Marco Verratti a été vu mardi à Monaco, Di Campli a répété une nouvelle fois que le PSG ne voulait pas laisser partir son joueur.

Mais l'agent de Verratti a prévenu les dirigeants du Paris Saint-Germain que s'ils voulaient vraiment conserver ce dernier, il devait en faire le joueur numéro 1 de l'effectif, autrement dit, lui donner un salaire encore plus important. « Pour le moment il y a l'obstacle insurmontable qui est le PSG. Pour le club il est indispensable. Le PSG veut continuer avec Verratti donc pour le moment il y a peu de chances de le voir ailleurs qu'à Paris. Mais s'il doit rester à Paris, il doit être considéré comme le joueur le plus important, et pas le dernier. Une chose doit être dite. Marco a 24 ans et doit gagner comme les champions. Si on pense que la L1 est l'objectif, on se trompe », a indiqué Donato Di Campli, histoire de bien se faire comprendre.