PSG : L'agent de Pastore se mouille pour son avenir

Dans : PSG, Mercato.

Les deux joueurs n’ont pas le même parcours, mais au contraire de celui de Marco Verratti, l’agent de Javier Pastore n’a jamais entretenu le doute au sujet de l'avenir du milieu offensif argentin. Ce dernier, débarqué comme la première grande star du PSG made in QSI en 2011, a toujours dit qu’il serait le dernier à partir de la capitale, et il semble désireux de lier sa parole aux actes. En effet, le représentant de l’ancien joueur de Palerme a même affirmé dans les colonnes de Canal-Supporters qu’il voyait encore Pastore jouer sous le maillot parisien pendant longtemps.

« Pastore aime la France, aime Paris, aime le PSG. Et je peux prendre le risque de dire que c'est fort possible qu'il termine sa carrière ici », a affirmé Marcelo Simonian, qui ne se fait pas de souci pour l’avenir de son poulain à l’approche du marché des transferts. Il faut dire aussi que, malgré son talent, ses enchainements de blessures ont refroidi beaucoup de prétendants, et l’Argentin est bien parti pour poursuivre sa carrière à Paris, lui qui a un contrat allant jusqu’en juin 2019.