PSG : « Kurzawa, dans sa tête, il y a un grelot », Riolo attaque dur

Dans : PSG, Ligue 1.

Pas du tout convaincu par Layvin Kurzawa, Daniel Riolo n’a pas manqué l’occasion de dégommer l’arrière latéral parisien après le match face à Monaco.

Pourtant, l’ancien monégasque est loin d’avoir sombré face à Bernardo Silva, correctement tenu, et a eu un apport offensif intéressant avec certains centres certes manqués, mais aussi des offrandes intéressantes. Et pourtant, le consultant de RMC s’est littéralement lâché sur un joueur qu’il a dans le viseur depuis des années, et la fameuse polémique de la célébration chambreuse de son but avec l’équipe de France espoirs face à la Suède, il y a tout de même plus de deux ans de cela.

« Kurzawa c’est un énorme boulet ! Avec des montées à l’envers. Son QI foot, je me demande s’il n’est pas en dessous de zéro ! Emery doit analyser pour constater que dans sa tête il y a un grelot... Kurzawa il n’a que des jambes », assure Daniel Riolo, qui demande donc au coach du PSG de changer ses deux latéraux considérés comme titulaire, Serge Aurier n’ayant pas non plus grâce à ses yeux en comparaison à Thomas Meunier.