PSG : Kurzawa calme la polémique avec Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1.

Après avoir critiqué Thiago Silva, Layvin Kurzawa a tenu à apaiser les supposées tensions au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain.

« Avec Thiago Silva, ça se passe bien, mais sur le terrain, il me parle beaucoup, c’est un peu plus compliqué. Quand je joue avec Kimpembe, parfois je me sens un peu plus libre… Je n’ai plus 18 ans et je sais ce que je dois faire ». À la fin du mois de février, Layvin Kurzawa avait lâché une petite bombe sur Canal + en taclant son capitaine parisien. Mais quelques semaines plus tard, et alors qu'il vit une fin de saison galère à cause d'une pubalgie, la latéral gauche estime que ses propos n'ont pas vraiment exprimé le fond de sa pensée. Et c'est pour cela que l'ancien monégasque a tenu à rectifier un peu le tir.

« La polémique avec Thiago Silva ? Ça a été pris d’une façon où je le descendais un petit peu alors que ce n’était pas du tout le cas. C’est quelqu’un de très important au club, c’est notre capitaine. Quand je joue avec Presnel et quand je joue avec Thiago, la seule différence c’est que Thiago parle plus. C’est tout simplement ça que j’ai voulu dire. Il n’y a rien de méchant, comme ça a pu être interprété par certaines personnes », a précisé, sur OKLM TV, Kurzawa, qui avoue donc que ses propos sur Thiago Silva ont été mal interprétés tout en réaffirmant son admiration pour le défenseur central brésilien.