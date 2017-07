PSG : Krychowiak snobe Valence et reste bloqué à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Un an seulement après sa signature au Paris Saint-Germain pour 4 ans et contre 30 millions d’euros versés au FC Séville, Grzegorz Krychowiak est déjà poussé vers la sortie. Non convoqué (comme Ben Arfa et Aurier) pour le stage parisien à Miami, l’international polonais reste courtisé en Europe. Le Milan AC a abandonné le dossier suite à la signature de Lucas Biglia, mais plusieurs formations restent sur les rangs. En Espagne notamment…

L’Atlético Madrid a déjà manifesté son intérêt pour le joueur. Mais les Colchoneros ne peuvent recruter qu’à partir de janvier prochain et ne sont pas disposés à payer plus de 18 millions d’euros pour l’ancien milieu de terrain du Stade de Reims. Ce mardi, L’Equipe indique que le FC Valence est également à l’affût. Problème : le joueur ne serait « pas totalement convaincu » par cette destination selon le quotidien. Si aucun accord n’était trouvé avec l’Atlético ou Valence, l’Angleterre serait alors l’une des dernières destinations possibles pour Krychowiak, qui émarge à plus de 400.000 euros par mois et dont le salaire colossal est un frein considérable pour les équipes intéressées.