PSG : Krychowiak refuse l'offre de Guardiola pour cartonner à Paris

Arrivé cet été en tant que potentiel titulaire, Grzegorz Krychowiak (26 ans) ne parvient pas à s’imposer au Paris Saint-Germain. Il faut dire que ses prestations ont souvent déçu.

Nul doute que l’entraîneur Unai Emery, qui avait le milieu défensif sous ses ordres au FC Séville, attendait beaucoup plus de sa recrue. Comme les attaquants Jesé Rodriguez et Hatem Ben Arfa, le Polonais doit donc se contenter d’un faible de temps de jeu, ce qui n’a pas échappé à certaines écuries européennes. Car selon le Corriere dello Sport, l’Inter Milan et Manchester City voudraient relancer Krychowiak cet hiver.

Du côté mancunien, le manager Pep Guardiola souhaite compenser la longue indisponibilité d’Ilkay Gündogan, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou. Mais le technicien espagnol devra chercher ailleurs puisque l’ancien joueur de Reims préfère rester au PSG. Preuve que Krychowiak veut vraiment s’imposer à Paris malgré la rude concurrence dans l’entrejeu du champion de France.