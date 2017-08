PSG : Krychowiak bientôt prêté dans un club anglais ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Indésirable au Paris Saint-Germain, sachant qu'Unai Emery ne compte pas du tout sur lui cette saison, Grzegorz Krychowiak prépare actuellement son départ. Et le milieu de terrain de 27 ans pourrait bientôt réaliser son rêve de jouer en Premier League. Selon L'Equipe, West Bromwich Albion s'active effectivement pour recruter l'international polonais. Aussi courtisé par Leicester, l'ancien du FC Séville pourrait donc être prêté une saison chez le septième du championnat anglais. Un moindre mal pour un joueur recruté contre 30 ME par le PSG il y a seulement un an...