PSG : Krychowiak annonce son départ vers la Premier League

Dans : PSG, Mercato.

Poussé vers la sortie par le Paris SG, Grzegorg Krychowiak a vidé son casier au Camp des Loges et a pris la direction de l’Angleterre. Sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a bien fait comprendre avec un message en anglais « Back in the game » qu’il allait retrouver les terrains, et de l’autre côté de la Manche. Il va en effet être prêté une saison à West Bromwich Albion, qui va prendre en charge la totalité du salaire du Polonais.