PSG : Krychowiak a une réponse pour ceux qui annoncent son départ

Dans : PSG, Mercato.

Ancien joueur de Reims, Grzegorz Krywhociak est revenu en grandes pompes en Ligue 1 l’été dernier, avec une arrivée dans les bagages d'Unai Emery au PSG.

Un investissement de l'ordre de 30 ME qui paraît complètement démesuré après huit mois de compétition, alors que le milieu de terrain a totalement perdu sa place, et a même été envoyé pendant un mois avec la CFA pour tenter de garder le rythme. Malgré cela, le Polonais s’accroche et ne moufte pas sur son cas personnel. Une preuve que Krychowiak a compris qu’il devait en faire plus pour gagner du temps de jeu et finir par s’imposer dans les mois à venir.

Le joueur formé en partie à Bordeaux a en tout cas envoyé un message clair à ceux qui annoncent d’ores et déjà son départ en fin de saison. Comme le raconte L’Equipe, Krychowiak a fait savoir à sa direction en plein mercato hivernal qu’il repousserait toutes les offres à venir pour un changement de cap. Les motifs sont simples : l’international polonais se plait à Paris et au sein du club parisien, et il entend prouver à 27 ans qu’il peut s’imposer la saison prochaine. Une volonté qui tombe plutôt bien pour Paris, qui n’a quasiment aucune chance de récupérer une somme intéressante sur un joueur acheté pour plus de 30 ME l’été dernier, et qui a totalement disparu des radars.