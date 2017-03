PSG : Kluivert traque la taupe en interne par mail

Dans : PSG, Ligue 1.

Patrick Kluivert se sent probablement acculé au Paris Saint-Germain, moins d’un an après son intronisation en tant que directeur du football.

Responsable du recrutement et des relations entre la direction et l’équipe sportive, le Néerlandais ne fait pas l’unanimité, et se fait régulièrement sabrer dans la presse via des sources internes. Des bavardages qui irritent au plus haut point l’ancien avant-centre, qui s’est fendu d’un mail interne vindicatif, mais tout de même aussitôt dévoilé dans les médias, comme l’annonce L’Equipe.

« Chers collaborateurs, Jean-Claude Blanc avait pris la peine de rappeler expressément, il y a un an et demi, à tous les collaborateurs du club leur obligation de réserve et de confidentialité. Travaillant au quotidien au plus près du groupe sportif, vous êtes tout particulièrement exposés aux sollicitations qu’il avait évoquées et donc particulièrement concernés par ces obligations.

Vous savez que la vie du groupe professionnel doit être protégée ; ce qui s’y passe au quotidien ne doit en aucun cas être commenté ou partagé vers l’extérieur. Seule la communication institutionnelle a cette vocation. Toute entorse au strict respect de ces obligations est susceptible de nuire à l’équilibre du groupe et à l’image du club et de donner lieur à des sanctions », a ainsi fait savoir Patrick Kluivert, qui tente, visiblement vainement, de lutter contre les taupes qui dévoilent quelques secrets du groupe.