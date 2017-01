PSG : Kluivert dément faire son mercato dans le dos d'Emery

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Arrivé l'été dernier, à la surprise générale, au Paris Saint-Germain dans le rôle de directeur du football, Patrick Kluivert a clairement la fonction de directeur sportif du club de la capitale. Et l'ancien joueur néerlandais a de tels pouvoirs que certains estiment qu'il fait clairement ce qu'il veut notamment en matière de recrutement. Et cela sans avoir des comptes à rendre à Unai Emery, dont l'avis compterait peu dans les choix de Patrick Kluivert. Une version que ce dernier dément fermement dans un entretien accordé au quotidien néerlandais Telegraaf.

Pour Patrick Kluivert, Unai Emery est associé à l'ensemble des choix techniques faits et à faire lors du mercato. « Dans mon bureau au siège du club ou au centre d'entraînement, j'ai des réunions concernant les achats, ventes et contrats des joueurs, le budget, le personnel, le scouting et d'autres affaires en cours. Je discute beaucoup avec Unai Emery, j'entends ses souhaits, et si je trouve un joueur adapté, je regarde si le club a le budget pour. Si tout le monde est d'accord, alors je commence les négociations. Dès que j'ai fini avec le club vendeur et l'agent ou l'avocat du joueur, je transmets tout aux personnes rédigeant les contrats », explique Patrick Kluivert, histoire de ne pas passer pour un loup solitaire au sein du Paris Saint-Germain.