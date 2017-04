PSG : Kluivert avoue que Paris a gagné à la loterie

Dans : PSG, Ligue 1.

Patrick Kluivert, directeur du football du PSG, après la victoire 2-3 à Metz : « La première mi-temps on a dominé, on a marqué deux beaux buts. En seconde mi-temps on doit chercher le 3 et le 4-0 mais cela s’est passé différemment. Au final, gagner comme cela, ici, je suis très content. C’est vrai, on est passé a côté d’une catastrophe, mais les joueurs n’ont pas arrêté de jouer. Je pense qu’ils n’ont simplement pas bien cherché à gagner en seconde mi-temps. Au final, les trois points, c’est de la loterie. On croit toujours au titre, surtout après une victoire comme ça, mais comme je l’ai dit les trois points restent les plus importants. Il faudra revisionner le match et parler. Quand tu domines comme nous l’avons fait, normalement tu dois avoir faim de marquer d’autres buts. Je suis content pour Blaise, ses buts sont beaux, il est indispensable mais pas que lui. Tous les joueurs sont indispensables ». (source Canal Supporters)