PSG : Kimpembe version nouvelle star affole toute l'Europe

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Thiago Silva lors du match aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone, Presnel Kimpembe avait donné la leçon, le jeune défenseur du Paris Saint-Germain faisant étalage de son énorme talent. Et cette saison, Presnel Kimpembe a connu une énorme montée en puissance, l'hypothèse d'un prêt qui avait été évoqué l'an dernier n'étant plus du tout d'actualité. La situation du défenseur de 21 ans du PSG est telle, qu'il est évident qu'à brève échéance, il va devenir un des tauliers du Paris Saint-Germain.

Ce dimanche, dans L'Equipe, un scout admet que désormais Presnel Kimpembe est considéré comme un de meilleurs à son poste et que ce dernier n'a pas à trembler de la concurrence au Paris Saint-Germain, loin de là même. « Il a aujourd’hui potentiellement le niveau top 10 sans problème. Je le vois aussi bien coté que Marquinhos. Marquinhos a plus d’expérience, il est brésilien, mais dans le jeu pur, a-t-il plus de cordes à son arc que Presnel ? J’en doute », confie ce grand spécialiste du football européen et de son marché des transferts. Rappelons que concernant Kimpembe, le PSG peut dormir relativement tranquillement, le défenseur ayant prolongé son contrat jusqu'en 2021.