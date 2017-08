PSG : Jesé prêté à Stoke City, c'est chaud bouillant

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Lundi, la presse anglaise affirmait que la signature de Jesé à Stoke City était imminente, l'attaquant du PSG semblant préférer rejoindre la Premier League plutôt que la Fiorentina qui lui tendait les bras. Et 24h plus tard, Le Parisien confirme que le joueur recruté l'été dernier au Real Madrid devrait rejoindre la formation anglaise très rapidement, sa présence à la reprise de l'entraînement mercredi avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain n'étant, à priori, même plus prévue. Les dirigeants du club de la capitale auraient accepté de prêter Jesé aux Potters, Mark Hugues semblant apprécier le profil de celui qui n'a pas convaincu au PSG, pas plus qu'à Las Palmas où il avait été prêté en janvier dernier.