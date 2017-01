PSG : Jesé est en train de faire craquer Paris au mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

À deux jours de la fermeture du mercato hivernal, le temps presse pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Jesé. Mais les choses vont se débloquer dans les prochaines heures...

Plus utilisé par Unai Emery depuis le début du mois de décembre, Jesé cherche toujours une porte de sortie pour quitter Paris cet hiver. Envoyé aux quatre coins de l'Europe depuis plusieurs semaines, de la Roma à Middlesbrough, l'attaquant espagnol n'a d'yeux que pour Las Palmas. Et le PSG, qui n'a pas d'autre choix que de lâcher un joueur acheté 25 ME l'été dernier, va accepter sa demande initiale.

En effet, selon la presse des îles Canaries, le prêt de Jesé doit aboutir sur un accord tripartite ce dimanche. Suite à de longues négociations salariales, le joueur est attendu à Las Palmas pour boucler son départ, jusqu'à la fin de la saison. Dans le cadre de ce prêt, le club parisien a finalement accepté la requête du président Miguel Ángel Ramírez puisque le PSG va prendre en charge une grosse partie du salaire de Jesé, qui va désormais essayer de se relancer en Liga. C'est du moins la version de la presse de Las Palmas, persuadé que l'enfant du pays va revenir dans les prochaines heures.