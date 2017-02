PSG : Jesé à 25 ME, ce n'est pas une arnaque assure Zidane

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce mercredi, le Real Madrid affrontera Las Palmas dans un match qui permettra à Jesé Rodriguez de retrouver son ancien club. Celui dont il était l’un des grands espoirs offensifs, même s’il n’a pas su se faire sa place en raison d’une grave blessure en 2014 puis d’une concurrence accrue. Vendu pour tout de même 25 ME au PSG, l’attaquant n’a pas du tout trouvé sa place à Paris, boudant même au début de l’hiver pour se faire prêter à Las Palmas, ce qu’il a fini par obtenir. Son retour à Paris en fin de saison n’est pas forcément attendu avec impatience, alors que Draxler, Guedes et Lo Celso ont gonflé les rangs, pour certains avec déjà plus de satisfaction. Et pourtant, si on écoute Zinedine Zidane, le PSG ferait bien de faire un peu confiance à l’Espagnol, car il en vaut clairement la peine.

« Jese, c'est un joueur espagnol de grande qualité. Il a toujours démontré un énorme potientiel. A Paris, cela ne s'est pas passé comme il a voulu, peut-être qu'il n'a pas eu toutes les minutes pour imposer son jeu, aussi. Je lui souhaite qu'il retrouve toutes ses sensations car c'est un joueur formidable », a livré l’entraineur madrilène, persuadé que Jesé vaut les 25 ME dépensés par le PSG pour le faire venir. A Paris, on en doute désormais clairement, même si au mois de juin, Jesé aura encore quatre ans de contrat pour se rattraper si on lui en laisse l’occasion.