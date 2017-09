PSG : Jérôme Rothen craque monstrueusement pour Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien du Paris Saint-Germain, et désormais consultant pour RMC-SFR, Jérôme Rothen n'a pas toujours été tendre avec les joueurs actuels de son club de coeur. Mais cette fois, il ne cache pas qu'il craque totalement pour Neymar. Car Rothen l'avoue sans aucun problème, ce que fait la star brésilienne depuis qu'il a rejoint le PSG redonne le moral et du plaisir à l'ensemble des amateurs de foot, supporter du Paris Saint-Germain ou pas.

Une déclaration d'amour envers Neymar que Jérôme Rothen assume. « Neymar fait des débuts tonitruants au Paris Saint-Germain, lors des matches qu’il a disputés depuis son arrivée, il a été performant, décisif. C’est ce qu’on lui demande. Il y a eu beaucoup de débats concernant le prix de son transfert, mais on constate qu’aujourd’hui, les grands joueurs s’achètent très chers. Mais franchement quel joueur. Même quand l’adversité est un petit peu plus faible, il a toujours ce côté décisif afin de faire gagner son équipe, et surtout mettre ses coéquipiers sur la meilleure route possible. Cela se traduit par ses buts mais aussi par ses passes décisives. C’est un joueur qui est très collectif et il me surprend encore parce qu’on a l’impression qu’il n’est jamais fatigué, il a toujours envie de marquer, de bien faire, il s’éclate sur un terrain de foot. Quand je regarde un joueur comme lui, j’aime le football de plus en plus. J’espère que pour le plaisir des yeux qu’il va continuer de la sorte parce que franchement c’est vraiment impressionnant », a confié Jérôme Rothen, totalement sous le charme de l’ancien joueur du FC Barcelone.