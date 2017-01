PSG : Javier Pastore toujours pas en état de reprendre

Dans : PSG, Ligue 1, FC Nantes.

Le PSG va commencer à enchainer les matchs et monter en puissance avant la Ligue des Champions de février, et c’est encore et toujours sans Javier Pastore. Le meneur de jeu argentin n’est pas parvenu à revenir à l’entrainement cette semaine, et il ne sera pas dans le groupe pour le déplacement à Nantes. Touché par une distorsion d’un ligament du genou droit, El Flaco se contente d’un léger entrainement en solitaire, et espère la reprise de l’entrainement collectif lundi prochain.