PSG : Javier Pastore attendu comme le Messie face à Barcelone

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tout juste de retour de blessure, Javier Pastore est encore loin d’être un prétendant à une titularisation face à Barcelone, dans 10 jours. Et pourtant, le milieu de terrain argentin n’est pas loin d’être attendu comme le Messie pour faire la transition entre le milieu de terrain et l’attaque, ce que Blaise Matuidi n’arrive plus vraiment à faire ces derniers temps. Après de longs mois d’absence, de blessure et de rechute, l’ancien de Palerme pourrait être l’élément décisif de cette double confrontation. Son talent le lui permet en tout cas assure Laurent Paganelli, l’homme de terrain de Canal+.

« Avec des joueurs comme Pastore, on est dans l’improvisation permanente, dans l’insouciance et le plaisir donné aux autres. On lui demande de faire des gestes auxquels le public ne s’attend pas. Et comme je suis au bord de la pelouse, je mesure ce qu’il est capable d’inventer. C’est un maxi joueur capable d’apporter de la confiance à ses partenaires. D’ailleurs, Emery est très protecteur avec lui comme il l’est avec Cavani. Pour moi, c’est le joueur capable de te qualifier face au Barça », a livré l’ancien joueur professionnel dans Le Parisien. Javier Pastore a en effet quelques buts importants à son actif avec le PSG en Ligue des Champions, et Unai Emery pourrait s’en servir comme joker si la situation devenait compliquée face aux Catalans.