PSG : Indésirable puis sauveur, Di Maria a retourné Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

On ignore à qui Angel Di Maria s’adresse dans sa nouvelle célébration, lorsqu’il mime un coup de téléphone. Mais une chose est sûre, c’est que l’ailier du Paris Saint-Germain envoie un message fort depuis quelques semaines.

Auteur d’un doublé à Angers (0-2), l'Argentin parvient même à bluffer ses coéquipiers, à l’image de Blaise Matuidi. « C’est très bien d’avoir un Angel à ce niveau-là, s’est réjoui le milieu de terrain. Ce vendredi soir, il a été précieux sur coups de pied arrêtés, et à la finition sur son deuxième but. Et en plus il fait les efforts. » Car sur ce dernier point, El Fideo n’a pas toujours été irréprochable en début de saison… Ce qui explique notamment pourquoi le président Nasser Al-Khelaïfi, qui l’avait recadré, pensait à s’en débarrasser cet hiver.

Quelques mois plus tard, la situation a bien changé. « Angel est un grand joueur, il le démontre à chaque match. Il est en pleine forme, c'est bon pour l'équipe, pour nous et pour lui aussi, a encensé le dirigeant. Tout peut changer. Je suis toujours très confiant, spécialement en ce moment. Nous sommes très bons, très confiants. On doit continuer pour gagner le championnat et la Coupe de France. » Porté par ce Di Maria, le PSG n'a pas dit son dernier mot.