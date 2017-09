PSG : Il faut régler cette histoire de pénalty avoue Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

La victoire permet forcément d’éviter de tourner cet accrochage en polémique, mais le trio offensif impeccable du PSG jusqu’à présent a connu un premier accroc quand il a été question de désigner le tireur de pénalty ou de coup-franc lors du match face à Lyon. Edinson Cavani et Neymar ont à chaque fois réclamé leur dû et cela laisse bien évidemment penser qu’il n’y a pas de hiérarchie particulière au sein du club de la capitale à ce sujet. Unai Emery l’a confirmé après la rencontre, tout en précisant que cette petite bataille ne pouvait pas durer éternellement, et que tout le monde devrait se mettre d’accord très rapidement pour ne pas polluer l’ambiance.

« Les penalties sont à frapper par quelques joueurs, l'un est Cavani et l'autre est Neymar. Il faut un gentlemen's agreement sur le terrain pour frapper les penalties. Après, on va s'arranger en interne pour les penalties qui arrivent, parce que je crois que les deux sont capables de les tirer, et je veux que les deux alternent dans cet exercice », a livré l’entraineur espagnol, qui avait déjà laissé entendre qu’il souhaitait que ce soit chacun son tour pour les pénaltys. Ce n’était pas le cas dimanche contre Lyon, Cavani continuant son solo dans cet exercice, sans réussite.