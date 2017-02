PSG : Il a zappé MU pour Paris, et dit pourquoi

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Il s’agit de la dernière recrue hivernale de Paris, peut-être la plus surprenante. Car au départ, en raison de son poste et de son incapacité à jouer la Ligue des Champions, Gonçalo Guedes n’avait pas le profil d’une recrue du PSG. Mais Patrick Kluivert a fait le forcing, déboursant 30 ME pour faire venir ce joueur offensif du Benfica Lisbonne, alors que Manchester United s’était aussi placé, notamment par le biais de José Mourinho. Mais Paris a été le plus convaincant, et pas uniquement sur le plan du portefeuille, a confié le jeune international portugais à RMC.

« Ma volonté a toujours été Paris. Je sais que les footballs anglais et français sont différents mais sincèrement, je pense qu’à mon âge, pour un jeune, il valait mieux venir à Paris parce que c’est un grand club, même si Manchester m’aurait aidé aussi. Mais ici, je me sentirai plus à la maison qu’en Angleterre », a confié Gonçalo Guedes, qui à 20 ans, craignait probablement les difficultés d’adaptation à la vie anglaise et à la Premier League, ce dont il pourra certainement discuter avec Angel Di Maria dans les prochaines semaines…