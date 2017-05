Dans : PSG, Ligue 1.

Journaliste en charge du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années, Dominique Sévérac ne peut pas être soupçonné d’être un anti-PSG primaire. Mais pour notre confrère du Parisien, la défaite de dimanche soir à Nice est celle de trop cette saison. En assistant à ce naufrage du club de la capitale à l’Allianz Riviera, Dominique Sévérac a revu le PSG qui avait sombré corps et âmes à Barcelone. Et pour lui il est désormais évident que des choses doivent radicalement changer à Paris, la formation d’Unai Emery semblant incapable de gérer ce style de match.

« Dans un élan de générosité qui ne lui ressemble pas, le PSG a quasiment offert le titre à Monaco. Il y a eu 3-1 à Nice, mais ça rappelle le 6-1 à Barcelone. Mentalement, le PSG a disparu. On a vu une équipe en toc encore une fois, une fois de trop. Avec un Unai Emery perdu. Beaucoup de choses avaient été promises, la grinta, l’agressivité, le pressing haut. On n’a rien vu. Reste à éviter une infamie, la 3e place », a clairement prévenu Dominique Sévérac, qui se demande si le PSG ne va pas totalement exploser pendant les trois derniers matchs de la saison. Rappelons toutefois que le calendrier du Paris Saint-Germain est plutôt aisé, avec la réception de Bastia et de Caen, et seulement un déplacement à risque à Saint-Etienne entre les deux.