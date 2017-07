PSG : Henrique se penche sur un très cher milieu de Porto

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Alors que le dossier Fabinho est au point mort au Paris Saint-Germain, Antero Henrique a décidé d'activer une autre piste dans l'entrejeu.

Après avoir recruté Yuri Berchiche et Dani Alves, le club de la capitale française souhaite désormais renforcer son attaque, tout en consolidant son entrejeu. Déjà bien fournis avec notamment Verratti, Rabiot et Matuidi, le milieu de terrain parisien a tout de même besoin de petites retouches, surtout que Krychowiak est poussé vers la sortie et que Thiago Motta est en fin de carrière. Par conséquent, le PSG doit se trouver un nouveau milieu défensif. Si la piste Fabinho semblait prioritaire ces dernières semaines, celle-ci a pris du plomb dans l'aile avec l'arrivée de l'Atletico dans les négociations. Pas étonnant donc de voir que Paris a sondé d'autres joueurs. À commencer par Danilo Pereira.

Révélé par la presse portugaise la semaine dernière, l'intérêt du PSG pour le milieu de Porto se confirme donc. Selon France Football, Antero Henrique « a récemment sondé le FC Porto au sujet de Danilo Pereira ». Si le nouveau directeur sportif du PSG explore bel et bien cette piste dans son ancien club, la tâche s'annonce ardue pour Paris dans ce dossier. D'abord parce que Sergio Conceiçao ne souhaite pas se séparer de son champion d'Europe, mais aussi et surtout parce que les Dragons ne lâcheront pas leur cadre pour moins de 60 ME, soit le prix de sa clause libératoire. Autant dire que le dossier Danilo Pereira s'annonce tendu du côté du PSG...