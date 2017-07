PSG : Henrique met le paquet avec une offre folle pour Coutinho

Dans : PSG, Mercato.

Elément clé du système offensif mis en place par Jürgen Klopp à Liverpool, Coutinho est annoncé sur le départ chaque été, mais il reste à chaque fois chez les Scousers.

Cela pourrait bien changer avec l’offre astronomique que prépare le PSG. En effet, suivi par plusieurs clubs européens dont le FC Barcelone, le milieu offensif va faire l’objet d’une proposition à hauteur de 78 ME, annonce le quotidien espagnol Sport. Un montant copieux pour l’international brésilien, mais qui ne devrait pas suffire.

En effet, Liverpool n’est pas considéré comme vendeur, et seule une offre délirante et qui approcherait les 100 ME pourrait faire changer d’avis les pensionnaires d’Anfield. Il faut dire que Coutinho a récemment prolongé son contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2022, et rêve de voir son club actuel construire une équipe capable de lutter pour le titre en Angleterre et d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions. De son côté, le FC Barcelone n’aurait pour le moment pas manifesté de manière concrète son intérêt, ce qui laisse à l’heure actuelle le PSG en solo dans ce dossier.