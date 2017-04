PSG : Guedes déjà cramé à Paris ? Emery est franc

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté à la surprise générale par le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal, Gonçalo Guedes est abonné au banc de touche, l'attaquant portugais de 20 ans arrivé de Benfica pour 30ME n'ayant joué que quelques minutes par-ci, par-là. Alors forcément, certains se demandent si le PSG ne s'est pas fourvoyé en faisant signer pour une telle somme Guedes, lequel est lié jusqu'en 2021 avec le Paris Saint-Germain.

Et la question a été directement posée ce mardi à Unai Emery. L'occasion pour l'entraîneur du PSG de calmer tout le monde concernant Gonçalo Guedes, dont il pense toujours le plus grand bien. « Le mercato de décembre n’est jamais facile pour les joueurs et en plus c’est un jeune joueur qui est venu avec l’objectif de grandir afin de faire une belle carrière. Pour lui et pour nous, la patience est importante et le travail aussi. C’est pour ça que je suis content de ce qu’il fait (…) Il est venu au PSG pour grandir mais il faire preuve de patience, car il y a de la concurrence et il le savait. Je suis satisfait de son implication aux entraînements a quotidien et de son implication dans le groupe. J’ai parlé avec Gonçalo, et il est patient car il sait qu’il peut faire une carrière ici, à Paris, avec du temps. Petit à petit, il va être meilleur et il aura l’opportunité de jouer quand il sera bien préparé », a prévenu Unai Emery au sujet de l’ancien joueur de Benfica, qui a toutes ses chances au PSG mais devra les mérites c’est une évidence.