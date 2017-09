PSG : Guardiola répond à Mbappé, et c’est beau

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Entraineur de Manchester City, Pep Guardiola dispose d’un arsenal financier capable, comme celui du PSG, de ravir les meilleurs joueurs de la planète à des prix défiant la concurrence.

C’est pourquoi les Citizens se sont retrouvés avec Paris sur la piste de Kylian Mbappé. Le technicien espagnol a même eu une discussion avec l’attaquant alors à Monaco, et malgré tout le respect que ce dernier doit à l’ancien coach du Barça, le choix d’aller au PSG est apparu comme une évidence pour l’international français. Mbappé avait même bien expliqué que s’il avait choisi Paris, il avait « refusé de rejoindre City, pas Guardiola ». Très ouvert dans ce dossier, le coach espagnol a répondu au nouveau parisien, et notamment sur les comparaisons qui font déjà de lui un futur très grand joueur. Et Guardiola a surtout demandé de ménager la dernière pépite du football tricolore.

« C'est un joueur de premier plan, il va devenir un joueur exceptionnel, je suis plutôt sûr de ça. Mais pour égaler ce que Messi a fait en 10 ou 12 ans, ou Cristiano, par exemple, nous devons attendre. Je ne voudrais pas mettre plus de pression sur les épaules de Mbappé. Je pense que Messi dispute 60/70 matches chaque saison. Dans les gros matches, il est toujours là pour marquer et faire des passes décisives, jamais blessé, il joue toujours tous les trois jours, jamais blessé car il contrôle son corps. C'est pourquoi je ne pense pas que nous aidons avec des prétendants hypothétiques pour lui, en disant que vous allez être le nouveau gars. Alors, laissez Mbappe avoir la carrière fantastique qu'il aura et après nous verrons à l'avenir », a expliqué le coach des Citizens, trop bien au courant qu’en France comme partout, les nouveaux Zidane, les nouveaux Messi et les nouveaux Ronaldo n’ont que trop rarement répondu aux attentes, quand ils ne se sont pas écroulés sous la pression.