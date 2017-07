PSG : Gros cafouillage autour d'un buteur à 30 ME, Paris à l'affût

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Voilà plus d’un mois que Patrick Schick, l’une des révélations du championnat italien, devrait avoir signé à la Juventus.

Les deux clubs étaient d’accord pour un transfert à hauteur de 30 ME, et l’attaquant était même venu très rapidement à Turin pendant l’Euro espoirs pour passer sa visite médicale afin de boucler ce dossier, alors que d’autres clubs étaient sur les rangs. Mais la visite médicale s’est mal passée, et les docteurs turinois ont trouvé un éventuel problème cardiaque chez le joueur tchèque. Des examens plus poussés ont été demandés afin de connaître la raison et les éventuelles conséquences sur sa fonction cardiaque pour la pratique du sport de haut niveau. Les résultats devraient bientôt arriver, mais la Sampdoria, mise au courant de ces soucis, commence à perdre patience.

En effet, la Juventus souhaiterait, en cas de feu vert médical, renégocier les termes de son transfert pour effectuer un prêt avec option d’achat levée en janvier 2018 si absence de soucis médicaux, affirme La Gazzetta dello Sport. Une proposition qui a irrité au plus haut point les dirigeants du club de Gênes, qui a relancé des clubs intéressés par leur jeune attaquant tchèque pour éventuellement conclure un transfert dans le dos de la Juventus. L’Inter Milan, Everton et le Paris Saint-Germain y ont répondu, et seraient prêt à faire affaire avec la « Samp » pour griller la Juventus avec un transfert sec dès cet été. Bien évidemment, cela ressemble beaucoup à un coup de pression pour faire accélérer les choses, mais l’idée pourrait faire son chemin chez les clubs concernés si la situation ne s’arrangeait pas autour de Patrick Schick.