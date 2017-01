PSG : Gonçalo Guedes tout proche de signer à Paris !

Dans : PSG, Mercato.

Gonçalo Guedes est bien parti pour être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain. Sur le point de quitter son club du Benfica Lisbonne, le jeune attaquant est suivi par Manchester United, Monaco, et des clubs italiens. Mais ces derniers jours, c’est avec Paris que le club portugais discute le plus sérieusement, et bein SPORTS annonce qu’un accord est imminent pour le transfert du joueur. L’international portugais a déjà eu plusieurs fois Patrick Kluivert au téléphone, et pourrait être vendu par son club pour la somme de 30 ME.

« Tous les bons joueurs intéressent le PSG et Guedes en est un. C'est un joueur sur lequel on travaille et qui a la possibilité de signer », a expliqué Unai Emery, qui ne s’avance probablement pas par hasard sur cette piste. Toutefois, cette solution interpelle puisque le joueur de 20 ans adore jouer comme attaquant de soutien, peut également évoluer sur les ailes ou au milieu de terrain, mais n’a jamais joué au poste d’avant-centre, là où Paris recherche activement un joueur.