PSG : Gonçalo Guedes monnaie d'échange pour Fabinho ?

Dans : PSG, Mercato, Monaco, LOSC, Serie A.

Très peu en vue pour ses débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes pourrait être prêté pendant ce mercato estival. Et pourquoi pas dans un club de Ligue 1 ?

S'il n'est pas le principal flop de la saison dernière à Paris, sachant que Krychowiak, Ben Arfa et Jesé se jouent cette triste place, l'attaquant portugais n'en reste pas moins une véritable déception. Apparu à sept reprises en Ligue 1 en 2017, Guedes n'a été décisif qu'à une seule reprise, avec une passe décisive face à Bastia en mai (5-0). Trop peu pour l’ex-joueur de Benfica, qui devrait avoir beaucoup de mal à se faire une place dans l'effectif d’Unai Emery cette saison avec les potentielles recrues offensives.

Par conséquent, et sachant qu'il est encore un peu tendre pour le PSG, le joueur de 20 ans pourrait partir en prêt. L'Hellas Vérone s'est déjà positionné pour récupérer l'attaquant polyvalent, mais c'est désormais Lille et Monaco qui frappent à la porte du PSG, selon TMW. À la recherche de nouveaux éléments offensifs, les deux clubs français verraient d'un bon œil l'arrivée de Guedes. Mais pas sûr que le PSG accepte de lâcher le Lusitanien, acheté pour 30 ME l'hiver dernier, dans les mains d'un concurrent direct pour le titre de Champion de France...sauf si cela peut aider à faire venir Fabinho.