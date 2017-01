PSG : Frustré à Madrid, Morata prêt à dire oui au Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Les jours passent et les rumeurs se succèdent pour savoir qui sera l'attaquant supplémentaire recruté par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'hiver. Et ce samedi, c'est celui d'Alvaro Morata qui est lancé.

Alors que le nom de l'attaquant madrilène avait déjà circulé du côté du PSG lors du dernier marché estival des transferts, la rumeur a rejailli dans la presse italienne du week-end. Selon TMW, qui relaie le Corrierre dello Sport, Alvaro Morata n'arrive pas à se contenter de son rôle de remplaçant de luxe derrière de Karim Benzema au Real Madrid et il aurait fait part aux dirigeants espagnols de son désir de changer d'air dès ce mercato d'hiver. Une information qui serait remontée jusqu'aux oreilles de Patrick Kluivert, lequel aurait évidemment contacté le clan Morata afin d'en savoir plus sur cette histoire. Le dirigeants du PSG auraient été informés que cela était sérieux, mais que la Juventus était également lancée dans la course afin de faire revenir un joueur que le club turinois apprécie par dessus tout et a vu repartir la mort dans l'âme l'été dernier.

Reste à savoir si être la doublure d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain est mieux qu'être celle de Karim Benzema au Real Madrid. Pour peu que cette rumeur soit fondée, Alvaro Morata devra répondre à cette question avant de décider de son avenir....