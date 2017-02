PSG : Fred Hermel calme la folie Unai Emery

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Souvent critiqué depuis son arrivée l’été dernier, Unai Emery collectionne les compliments grâce à exploit du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-0) mardi en Ligue des Champions.

Même ses anciens détracteurs, à l’image de Pierre Ménès, sont désormais convaincus. Mais l’entraîneur parisien n’a pas encore mis tout le monde d’accord. Déjà pessimiste pour le PSG avant ce huitième de finale aller, Frédéric Hermel estime que l’emballement médiatique autour de l’Espagnol est excessif compte tenu de la réussite des champions de France.

« On en fait trop sur Unai Emery, comme on l’a trop dénigré, a dénoncé le spécialiste du foot espagnol sur RMC. Je trouvais ça injuste quand on sortait ses stats face au Barça, il avait des équipes inférieures (Almeria, Valence et Séville). Mais il n’est pas devenu le meilleur du monde pour autant. Les joueurs ont été fabuleux. Il y a des jours comme ça où tout marche. Je reconnais une excellente préparation physique du PSG. Et ce sera plus difficile pour Paris par la suite s’il se qualifie. » En cas de qualification pour les quarts, les coéquipiers d’Edinson Cavani devront effectivement assumer un nouveau statut.