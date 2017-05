PSG : Flop à Paris, flop en Liga, Jesé n'a pas dit son dernier mot

Dans : PSG, Ligue 1, Liga, Mercato.

Prêté par le Paris Saint-Germain au club espagnol de Las Palmas cet hiver, Jesé n’a pas convaincu grand monde en Espagne en une demi-saison. L’ancien joueur du Real Madrid n’a inscrit que trois buts en six mois de compétition, au sein d’une équipe évoluant dans le ventre mou du championnat (14e de Liga). Sur les antennes de la télévision espagnole, le joueur n’a pas caché sa déception devant le niveau de l’équipe. « Quand je regardais l'équipe à la télé, l'équipe avait de l'ambition. Les choses ont fini par changer. Quand je suis arrivé, l'équipe n'était plus au niveau physique que l'on voyait avant. Ça peut aussi être psychologique. Avant je voyais une équipe qui avait le ballon, qui faisait mal » a expliqué l’attaquant de 24 ans.

Mais quel sera l’avenir de l’ancien joueur de Zinédine Zidane, tandis que le Paris Saint-Germain a recruté Julian Draxler et Gonçalo Guedes cet hiver, et qu’Alexis Sanchez est très convoité pour cet été ? Visiblement, le flop du mercato estival du PSG compte bien revenir pour tenter de s’imposer. « Je n'ai pas eu de chance face au but. Je suis arrivé en mauvaise forme, je n'avais pas joué depuis deux mois et demi. La compétition, c'est un autre rythme. Je ne regrette pas d'être venu. Je suis un joueur du PSG et je ne sais pas ce qui va se passer » a confié le joueur, qui a peut-être déjà épuisé tout son crédit aux yeux d’Unai Emery…