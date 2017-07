PSG : Fenerbahçe s'attaque maintenant à Lucas Moura

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain durant ce marché des transferts, Lucas Moura dispose d'une nouvelle porte de sortie... en Turquie.

Pour renforcer leurs effectifs en vue de la saison prochaine, les clubs turcs n'hésitent pas à piocher au sein du football français. Galatasaray a recruté Gomis et Belhanda, Clichy a signé au Başakşehir, Ménez a posé ses valises à Antalyaspor, Fenerbahçe a attiré Valbuena et Dirar dans ses filets... Et ce n'est peut-être pas fini. Dans l'objectif de retrouver sa place au sommet de la Super Lig, Fenerbahçe est en train de tenter un nouveau joli coup en Ligue 1. Selon Foot Mercato, les Canaris Jaunes s'intéressent à Lucas.

Même s'il veut rester à Paris cet été, l'attaquant brésilien, conscient du rôle de remplaçant qui l'attend sous les ordres d'Unai Emery la saison prochaine, ne ferme pas la porte à un départ. Mais cette piste en Turquie ne semble pas prioritaire pour lui. Surtout que le Fener aura bien du mal à s'aligner sur le montant demandé par le PSG, estimé à 30 millions d'euros. Pour contrecarrer cette faiblesse financière, le club d'Istanbul envisage de proposer un prêt avec option d’achat. Mais pas sûr que cela convienne à Paris, surtout que l'AS Roma de Monchi est bien décidé à s'attacher les services de l'ancien joueur de São Paulo dans les prochaines semaines...