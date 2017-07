PSG : Fenerbahçe offre 7 ME pour Ben Arfa, adjugé vendu ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa pourrait poursuivre sa carrière en Turquie, où le Fenerbahçe lui propose une porte de sortie digne de ce nom.

Resté dans la capitale française pendant que le groupe parisien était en tournée estivale aux Etats-Unis pour l'International Champions Cup, Hatem Ben Arfa ne sait toujours pas de quoi l'avenir sera fait. Si Paris ne compte plus du tout sur lui, HBA attend d'en savoir un peu plus sur sa séparation avec le PSG pour choisir son nouveau club. Sauf que selon la presse turque, Fenerbahçe pourrait bien mettre tout le monde d'accord dans les prochains jours.

En effet, d'après les informations de Fotomaç, l'attaquant de 30 ans est ok pour rejoindre Istanbul, où il serait même attendu ce mardi ou mercredi. Pour boucler ce transfert, les dirigeants stambouliotes se sont envolés pour Paris ce lundi pour faire une offre de 7 ME au PSG et proposer un contrat de trois ans, assorti d'un salaire annuel de 5,2 ME, à Ben Arfa. Si cela se confirme, cette opération a tout pour aboutir puisque le PSG récupérerait l'argent voulu et Ben Arfa poursuivrait son chemin dans un club ambitieux.