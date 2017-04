PSG : Fan d'Emery, Draxler fait une demande

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent remis en cause du côté du Paris Saint-Germain, Unai Emery fait l'unanimité au sein de son groupe, et notamment auprès de Julian Draxler.

Recrue phare du dernier mercato hivernal à Paris, suite à un transfert de 38 ME en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler a parfaitement réussi son intégration au sein du club de la capitale française. Et Unai Emery n'est pas étranger à tout cela puisque l'entraîneur parisien a grandement aidé l'attaquant allemand, déjà auteur de huit buts et décisif lors des grands matchs depuis son arrivée le 3 janvier dernier. C'est en tout cas ce qu'avoue le principal intéressé, qui apprécie tout particulièrement les méthodes du Basque...

« Je pense que tactiquement il est très bon. Il a eu beaucoup d’expérience à Séville, il a gagné la Ligue Europa trois fois d’affilée, donc ça montre à quel point il est bon. J’aime travailler avec lui, j’espère qu’il sera capable de me rendre meilleur parce que c’est ce que je veux. Je l’écoute, je veux apprendre de lui et je suis toujours heureux lorsqu’il me donne des conseils. Il veut que je sois dans la surface. Il me dit que si je ne suis pas dans la surface, comme à Lucas, Di Maria, Guedes ou les autres, je ne marquerai jamais. Même à l’entraînement, il me force à être dans la surface tout le temps, à côté de Cavani. J’ai déjà marqué huit fois. Peut-être que j’ai fait mon premier pas pour être un meilleur joueur. J’espère qu’on travaillera ensemble pendant longtemps et j’espère que j’apprendrai beaucoup », a lancé, sur SFR Sport, Draxler, qui souhaite donc qu'Emery reste à ses côtés au PSG malgré toutes les critiques.