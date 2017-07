PSG : Fabinho d'accord avec le PSG, Monaco refuse l'offre

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Fabinho a repris vendredi le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers de l'AS Monaco, mais le joueur brésilien semble avoir clairement choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Au point même d'avoir déjà trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants du PSG, les termes de son contrat personnel ayant, semble-t-il, déjà été négociés, on parle d'un salaire proche de 5ME par saison.

Cependant, Fabinho est encore loin du Paris Saint-Germain. Car malgré des contacts entre les dirigeants du PSG et ceux de l'AS Monaco sur ce sujet, la réponse du champion de France est pour l'instant totalement négative. Le club de la Principauté refuse de voir Fabinho rejoindre un concurrent national et une première offre de 45ME a été balayée d'un revers de la main. Mais selon @ParisUnited6, qui précise que Fabinho était vendredi à Paris, le Paris Saint-Germain n'a pas abdiqué, loin de là, et une nouvelle proposition devrait rapidement intervenir, car la position de Monaco semble pouvoir évoluer en fonction du montant du chèque proposé. Le mercato dure encore deux mois et cela laisse du temps aux deux clubs pour s'entendre.