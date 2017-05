PSG : Exit le titre, Thiago Silva fixe un nouvel objectif en L1

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco, OGCN.

Après la défaite du Paris Saint-Germain contre Nice dimanche (3-1), Thiago Silva a clairement mis en garde ses coéquipiers avant la fin de saison.

Contre l'OGCN, le PSG a perdu bien plus qu'un match. Alors qu'il était invaincu en championnat depuis 16 rencontres, le club de la capitale a subi une deuxième défaite en 2017. Et celle-ci, qui fait suite à la déroute à Barcelone en Ligue des Champions, est toute aussi dévastatrice puisque Paris est en très mauvaise posture pour remporter la Ligue 1, à trois points de Monaco, avec un match en plus, et à trois journées de la fin. Mais pire encore, avec cette défaite à Nice, le club francilien est désormais à portée de fusil des Aiglons, troisièmes à trois unités. Et c'est bien ce qui inquiète Thiago Silva...

« On a perdu et il faut arriver à le digérer. On doit maintenant regarder devant et gagner les trois derniers matchs qui nous restent pour finir deuxième parce que la troisième place, ce serait catastrophique pour nous. Mathématiquement, le titre ce n’est pas fini, mais c’est presque impossible. Comme je vous l’ai dit, on doit bien finir les trois matchs qui restent et surtout gagner la finale de la Coupe de France. Il faut finir le mieux possible et après partir en vacances, car cette année a été un peu difficile pour nous », a lancé, sur Le Figaro, le capitaine parisien, qui sait que le PSG peut encore perdre gros.