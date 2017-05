PSG : Etre champion de France avec Paris, c'était pourtant facile

Dans : PSG, Ligue 1.

Viré l’été dernier du Paris Saint-Germain juste après avoir prolongé son contrat, Laurent Blanc n’est pas franchement parti avec les honneurs.

Pourtant, il est de loin l’entraineur le plus titré de l’histoire du club, et a à chaque fois remporté assez largement le titre de champion de France. La saison dernière, il avait même une avance colossale de 31 points sur son premier poursuivant à l’issue de la 38e journée. A cette époque-là, ce titre avait peu de valeurs pour bien des observateurs, qui annonçaient clairement que n’importe quel entraineur aurait été champion de France. Un an après, Paris a perdu son titre, alors qu’il était archi-favori au lancement de la saison. De quoi faire un petit rappel de la part de Jean-Louis Gasset, l’ancien adjoint de Laurent Blanc qui tient à remettre les choses au clair.

« On a passé trois ans. Trois ans, c’est dur dans un grand club. On a passé trois années fantastiques. Quand on a gagné les titres nationaux, tout le monde a dit, c’est très facile. On voit aujourd’hui que ça n’est pas si facile que ça. Franchir le cap des quarts de finale de Ligue des champions pour être dans le gotha, c’est très difficile. On a fait ce qu’on a pu », a expliqué l’ancien entraineur de Montpellier sur RMC. En effet, Unai Emery, pour ses grands débuts à Paris, a perdu le titre national et n’a pas franchi le cap des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.