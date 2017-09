PSG : Et si Paris déclenchait l'arme atomique contre l'UEFA ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A la demande de clubs européens, à priori espagnols, l'UEFA a décidé de diligenter une enquête concernant le mercato estival 2017 du Paris Saint-Germain. Le PSG a déjà répondu à l'instance européenne en s'étonnant de cette démarche, dans la mesure où le club de la capitale a dialogué tout au long de l'été avec l'UEFA. Mais quoi qu'il en soit, les dirigeants du Paris SG vont devoir encore une fois rendre des comptes. Mais selon plusieurs spécialistes, au cas où les choses tourneraient très franchement au vinaigre, les juristes du PSG pourraient décider de croiser le fer avec l'UEFA sur un terrain autrement plus risqué. En effet, certains spécialistes estiment que les textes de l'UEFA sont totalement contraires aux règles économiques en vigueur en Europe.

« Après le fair-play financier de l’UEFA, il n’est pas très fair justement, il a figé les positions. On n’est pas complètement certain qu’il n’aille pas contre la liberté d’entreprendre chère à l’Europe. L’UEFA vous interdit d’investir dans votre club. Probablement que certains clubs tiennent une réponse juridique dans leur manche, une réponse nucléaire. Au sujet de la dérégulation des prix, elle est liée en premier lieu à ces droits TV en Premier League. Le 20e anglais touche deux fois plus que le PSG ou Monaco ! », explique, sur SFR Sports, Virgille Caillet, spécialiste de ce genre de dossier. Car dans le passé, l'UEFA a déjà été contrainte, notamment dans le dossier Bosman, d'accepter que les lois civiles lui soient imposées. Et en décidant éventuellement d'amener le texte du fair-play financier devant les instances de Bruxelles, le PSG pourrait faire exploser la cocotte-minute.