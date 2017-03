PSG : Et l'on reparle d'un retour de Leonardo à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

La faillite du PSG à Barcelone, et la relation inexistante entre Patrick Kluivert et Olivier Létang, ont remis dans l'esprit de Nasser Al-Khelaifi la nécessité de recruter un vrai homme fort. Et qui dit homme fort...dit évidemment Leonardo, lequel avait énormément apporté au Paris Saint-Germain version qatarie dans sa phase de lancement. Il y a quelques semaines, le JDD avait indiqué qu'un retour du Brésilien n'était pas réellement d'actualité, même si le PSG était toujours le club de coeur de Leonardo.

Mais, selon PSG Community, Nasser Al-Khelaifi garde toujours des relations directes avec Leonardo et l'hypothèse d'un come-back est toujours dans l'air, et même plus qu'on ne le pense. « On pense fortement à Leonardo pour occuper le poste de directeur général la saison prochaine. L’ancien directeur sportif du club à laissé une trace indélébile auprès de la direction et des joueurs. Il est d’ailleurs resté en contact avec plusieurs joueurs tels que Thiago Silva, Maxwell, Lucas Moura ou encore Marquinhos. Rien ne permet de dire aujourd’hui que Leonardo sera de retour au PSG mais une chose est sûre les contacts sont réguliers avec Nasser Al-Khelaifi. Un rendez-vous pourrait même avoir lieu dans les prochains jours à Doha, où le président se trouve actuellement », indique notre confrère, très prudent sur un sujet qui forcément suscite de nombreuses rumeurs.