PSG : Eric Carrière explique en quoi Verratti est magique

Dans : PSG, Ligue 1.

Enfin revenu à son meilleur niveau après des mois de galère, Marco Verratti illumine le jeu parisien. Ses passes toujours bien senties font la différence, tout comme sa faculté à récupérer et conserver le ballon dans des situations parfois très compliquées. Mais c’est tout le jeu parisien que l’Italien bonifie, et cela a de quoi séduire l’un des plus fins observateurs de la Ligue 1, l’ancien métronome de Nantes et de Lyon, Eric Carrière. Pour l’ex-international français, Verratti résume à lui tout seul la signification de l’expression « science du jeu ».

« Grâce à sa technique et à son sens tactique, il donne du temps à ses partenaires. Pour faire cela, il faut prendre énormément d'informations, chez ses partenaires mais aussi ses adversaires. Comme dans une partie d'échecs ou de cartes, il cherche à manipuler l'adversaire, à analyser les indices qu'il donne, et à lui faire croire quelque chose pour partir à l'opposé », a décrypté Eric Carrière, pour qui le retour en grâce de l’ancien de Pescara explique en grande partie pourquoi le PSG maitrise beaucoup mieux les rencontres ces dernières semaines.