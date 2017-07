PSG : Enfin du monde au balcon pour accueillir le flop Jesé ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Prêté à Las Palmas l’hiver dernier, Jesé Rodriguez s’est refait une petite santé en Liga. Pas tonitruant, l’ancien attaquant du Real Madrid a néanmoins retrouvé du rythme et des sensations en disputant 16 matchs en Espagne (3 buts). Un prêt qui a fait du bien au joueur de 24 ans et qui pourrait également avoir des effets bénéfiques pour le Paris Saint-Germain. En effet, le club parisien, qui s’active sur plusieurs pistes offensives (Coutinho, James, Mbappé), souhaite dégraisser et donc vendre le flop à 25 ME du mercato estival 2016.

Ainsi, selon les informations de La Cadena Ser, la demi-saison de Jesé a attiré l’attention de plusieurs belles écuries européennes. En quête d’un remplaçant à Mohamed Salah et de renforts en attaque suite au départ de Francesco Totti, l’AS Roma serait intéressée, au même titre que la Fiorentina, huitième de dernier championnat. Outre les deux formations italiennes, Las Palmas souhaiterait également conserver le joueur. Reste désormais à voir quel prix seront prêt à mettre toutes ces équipes, ou si c’est vers un nouveau prêt que se dirige l’ancien espoir du Real…