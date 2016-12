PSG : En parlant d’erreur, Nasser Al-Khelaïfi en a fait une belle

Dans : PSG, Ligue 1.

Dès la fin de la phase aller, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé qu’il allait rectifier le tir et donner les moyens à son entraineur d’avoir une équipe plus forte.

Le président parisien tient parole avec déjà la signature de Julian Draxler en poche, et cela amènera aussi quelques joueurs à aller chercher du temps de jeu ailleurs. C’est le cas de Jesé, qui s’est rapproché de Las Palmas, même si un accord financier est encore loin. Mais en Espagne, le terme employé, et notamment le mot « erreur » pour caractériser le recrutement offensif et donc l’ancien madrilène, a visiblement choqué. Pour Sixto Alfonso, proche du joueur et scout du Real Madrid, il y a des choses qui ne se disent pas et Nasser Al-Khelaïfi n’aurait jamais du dire ça de Jesé.

« Serait-il prêt à baisser son salaire ? Je ne sais pas. Il y a une sorte de bras de fer avec le club, mais Jesé a pour atout la dimension sportive. Lui, il veut jouer au football. Le PSG peut aussi le vendre, on l’entend. Je ne comprends pas le président du PSG qui a parlé d’erreur au sujet de son recrutement. Il ne joue pas mais on ne peut pas dire ça publiquement. Après chacun fait comme il l’entend », a rappelé Sixto Alfonso sur les ondes de la Cadena Ser, histoire de faire comprendre que si on veut se défaire d’un joueur, le dénigrer n’est pas forcément la meilleure solution.