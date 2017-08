PSG : En attendant Mbappé, le PSG colle 60ME pour Fabinho !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Ces derniers jours, c'est surtout la possible venue de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui a fait les gros titres. Mais en attendant de faire signer l'attaquant français de l'AS Monaco, le PSG semble vouloir rapidement sceller la venue d'un autre joueur monégasque en la personne de Fabinho. Alors que le nom de ce dernier avait déjà été évoqué en début de mercato, l'histoire paraissait avoir été oubliée. Mais ce samedi, L'Equipe affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont revenus à la charge auprès de leurs homologues monégasques.

Car même si Antero Henrique travaille également sur le dossier Danilo, c'est Fabinho qui aurait la préférence du PSG pour ce rôle de milieu défensif tant recherché. Et cela tombe bien le joueur monégasque est clairement très tenté de venir à Paris, au point même d'avoir déjà scellé les contours d'un contrat de cinq ans avec le club de la capitale. Et selon le quotidien sportif, Nasser Al-Khelaifi s'apprête à adresser une offre de 60ME à Monaco afin d'essayer de faire infléchir la position relativement ferme du club de la Principauté. Pour obtenir gain de cause, le PSG compte sur Fabinho, lequel semble un peu dépité que le bon de sortie qui lui avait été donné lors de ce mercato ne soit pas valable, du moins pour l'instant, pour qu'il signe au Paris Saint-Germain.