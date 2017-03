PSG : Emery tente d'expliquer l'incroyable sketch Aurier

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela restera une séquence forte du match Lorient - PSG de dimanche soir, le remplacement de Thomas Meunier par Serge Aurier ne s'est pas vraiment déroulé comme Unai Emery l'espérait. Car le défenseur ivoirien a mis de très longues minutes avant de pouvoir entrer en jeu, n'ayant visiblement pas prévu de jouer au point de ne pas porter les équipements nécessaires à un footballeur. Si le staff du Paris Saint-Germain, notamment Unai Emery, est apparu forcément très agacé sur le coup, l'entraîneur du PSG a tenu à dédramatiser cette histoire.

Car pour Unai Emery, il n'était pas prévu que Serge Aurier entre en jeu, même si le coach du Paris Saint-Germain n'explique pas pourquoi son défenseur n'avait pas la tenue du club sur lui. « Nous avons décidé de laisser Thomas Meunier quelques minutes de plus sur le terrain afin de laisser Serge Aurier bien se préparer pour entrer (…) Quand Meunier est sorti, ils étaient déjà trois à faire l'échauffement, mais pas Serge. Et c'est pour pour ça qu'il avait besoin de préparation et a eu une discussion avec moi mais c'est bon. Serge s'était préparé à la mi-temps et il avait besoin de refaire un échauffement avant d'entrer sur le terrain », a tenté de justifier Unai Emery sans vraiment convaincre.