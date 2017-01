PSG : Emery tente de faire comprendre à Jesé qu'il doit partir

Dans : PSG, Mercato.

Au Paris Saint-Germain, Unai Emery sait ce qu’il veut et le fait savoir. Toujours désireux d’avoir un attaquant de pointe, l’entraineur espagnol a répété qu’il n’avait pas abdiqué dans cette quête, même s’il est conscient que ce ne sera facile. En ce qui concerne les départs, l’ancien coach du FC Séville ne veut plus de Jesé, et le fait posément remarquer à chaque fois que le sujet est abordé. Ce fut encore le cas avant le match face à Nantes, où Unai Emery a répété que pour le bien de tout le monde, son compatriote serait inspiré de se trouver un point de chute.

« Il discute avec des clubs pour les possibilités qu’il a. Et on voit avec le club ce qu’il a de mieux. Comme je vous l’ai dis, un prêt c’est certainement la meilleure chose pour avoir du temps de jeu, de la confiance, et préparer l’avenir avec le PSG », a expliqué le technicien francilien qui ne compte clairement pas sur l’ancien madrilène pour la suite de la saison. Le message est passé.