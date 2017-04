PSG : Emery impatient de faire passer Paris devant l'OM dans l'histoire

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, OM.

Victorieux des deux dernières éditions de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain visera ce mercredi soir contre l'AS Monaco un place en finale. Et du côté du PSG, la victoire dans cette épreuve est un gros challenge, puisque pour l'instant le club de la capitale est à égalité avec l'Olympique de Marseille, les deux clubs ayant remporté à dix reprises la Coupe de France. Alors, pour Unai Emery, l'idée de dépasser l'OM, qui aussi incroyable que cela puisse paraître n'a plus gagné cette compétition depuis 1989, est une très grosse motivation.

Avant la réception du club de la Principauté au Parc des Princes, l'entraîneur espagnol du PSG n'a pas caché cet objectif. « La Coupe de France est très importante pour nous. C'est la centième édition, et Paris est à égalité avec Marseille au nombre de victoires. Gagner est donc très important pour nous », a expliqué, face à la presse, Unai Emery, qui sait bien que les supporters du PSG seront ravis de dépasser l’OM au palmarès de la Coupe de France. Pour mémoire, Paris a gagné la Coupe en 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015 et 2016, tandis que l’OM l’a remportée en 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976 et 1989.