PSG : Emery est fan de cet arrière gauche qui fait son trou en Liga

Ce samedi face à Bastia, le PSG jouera sans arrière gauche. Maxwell et Kurzawa sont blessés, tandis que Kimpembe, qui aurait pu dépanner, est suspendu. Matuidi, Aurier ou le jeune Georgen pourraient occuper ce poste contre le club corse.

Pour l’avenir, Maxwell quittera le club en fin de saison, et Paris va se pencher sur le problème cet été. Unai Emery a déjà une solution à ce problème, en la personne de Yuri Berchiche, affirme Foot365. A 27 ans, ce pur basque au parcours atypique réalise sa meilleure saison avec la Real Sociedad, un club qui l’a formé avant de le perdre de vue et de le retrouver en 2012, puis en 2014 après un passage par Eibar.

Autant dire que le coach du PSG le connaît bien, lui qui a toujours ses entrées au club de San Sebastian, où il a débuté sa carrière et qu’il suit toujours de près. Reste que la belle saison de Berchiche n’a pas échappé à Naples, qui en a fait sa priorité en cas de départ de Faouzi Ghoulam cet été. Les dirigeants parisiens ont aussi accéléré sur ce dossier, supervisant le joueur tout récemment lors du match face à Valence. Résultat, son prix a récemment augmenté de manière assez vertigineuse pour atteindre les 15 ME. Pas plus cher qu’un Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), également visé par le PSG, même si Berchiche n’a pour lui aucune expérience européenne.